Morreu José Carlos, antigo futebolista do V. Guimarães

O antigo defesa morreu, hoje, aos 75 anos, depois de uma carreira em que jogou no escalão maior do futebol português pelo V. Guimarães, entre as épocas 1965/1966 e 1976/1977.

"O Vitória Sport Clube lamenta profundamente o falecimento de José Carlos, que representou o clube entre as épocas 1965/66 e 1976/77. Com mais de 10 temporadas de 'rei ao peito', José Carlos fez 118 jogos, tendo marcado três golos. À família enlutada, o Vitória endereça as mais sentidas condolências neste momento de dor", lê-se na nota publicada no sítio oficial do emblema minhoto.

Natural de Vila Praia de Âncora, localidade no concelho de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, o antigo central terminou a carreira no Vianense, na época 1978/79.