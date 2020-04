Morreu José Monteiro, vencedor da Taça das Taças em 1964

Hoje às 16:30 Facebook

O antigo futebolista do Sporting José Monteiro, um dos vencedores da Taça das Taças da época 1963/64, morreu, aos 78 anos.

José Monteiro, nascido em Angola, morreu no Hospital de S. José, em Lisboa, tendo o funeral decorrido na quarta-feira, no cemitério dos Olivais, informaram esta quinta-feira os leões no site oficial do clube.

O antigo avançado ingressou os juniores do Sporting em 1957 e, posteriormente, integrou a equipa que conquistou a Taça das Taças, em 1964, tendo ainda ajudado os leões a conquistarem o campeonato nacional, em 1962, e a Taça de Portugal, no ano seguinte.