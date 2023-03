Morreu Just Fontaine, recordista de golos numa fase final de um Mundial

JN Hoje às 10:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Recordista de golos apontados numa edição de um Campeonato do Mundo, 13 remates certeiros no Mundial de 1958 na Suécia, Just Fontaine morreu esta quarta-feira, com 89 anos.

Just Fontaine nasceu em Marrocos, em agosto de 1933, chegando à Liga francesa 20 anos depois, após ter dado nas vistas no USM Casablanca.

Fez carreira no Nice e no Stade Reims, sempre com muitos golos pelo meio, mas foi ao serviço da seleção francesa que assinou uma marca impressionante.

PUB

No Campeonato do Mundo de 1958, disputado na Suécia, Just Fontaine apontou 13 golos nos seis jogos em que participou, firmando um recorde que perdura até aos dias de hoje.

Aliás, mesmo tendo participado em apenas uma fase final de um Mundial, o antigo avançado é ainda o quarto melhor marcador da história da competição, a par de Lionel Messi. Melhor só Miroslav Klose (16 em quatro participações), Gerd Muller (14 em duas participações) e o brasileiro Ronaldo (14 golos em duas participações).

O falecimento de Just Fontaine, aos 89 anos, foi confirmado por familiares do antigo futebolista, que terminou a carreira de forma precoce, com 28 anos, devido a uma lesão grave.