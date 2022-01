Morreu Lima Pereira, o dragão tranquilo

Nuno A. Amaral Hoje às 10:43 Facebook

Campeão europeu pelo F. C. Porto, em 1987, desapareceu sábado, vítima de doença prolongada. Clube azul e branco perde um dos capitães de uma equipa lendária.

O início da tarde de ontem trouxe uma notícia triste ao futebol português e ao F. C. Porto, em particular, com o falecimento de Lima Pereira, jogador que marcou uma era no clube azul e branco e também na seleção nacional, durante a década de 1980. Vítima de doença prolongada, o antigo defesa morreu a poucos dias de fazer 70 anos e deixa de luto a família portista, que perde um dos capitães da equipa que deu cartas a nível internacional, quando se sagrou campeã da Europa e do Mundo, em 1987.

Na nota oficial em que deu conta do óbito, o F. C. Porto fala no desaparecimento de uma "figura lendária". Não é caso para menos. Durante 11 épocas, Lima Pereira fez 265 jogos pelos dragões e conquistou 12 títulos: quatro campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, três Supertaças, uma Taça dos Campeões Europeus, uma Taça Intercontinental e uma Supertaça Europeia.