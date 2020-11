Morreu Mário Dias, ex-dirigente do Benfica e "pai" do Estádio da Luz

JN Ontem às 23:52 Facebook

O antigo vice-presidente do Benfica morreu este domingo.

Mário Dias era conhecido como "pai" do Estádio da Luz, depois de ter sido um dos grandes responsáveis pela construção do novo recinto das águias, em outubro de 2003. Ingressou na estrutura diretiva do clube encarnado com Manuel Vilarinho e manteve-se como um dos vice-presidentes de Luís Filipe Vieira, até 2009.

Durante a última campanha eleitoral, Vieira, recentemente reeleito com mais de 60% dos votos, homenageou Mário Dias durante um jantar em Lisboa, que também era presidente da Comissão de Honra da lista do presidente das águias.