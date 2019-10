Morreu o antigo internacional português Rui Jordão

Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado, que despontou no Benfica e passou grande parte da carreira no Sporting, faleceu, aos 67 anos, vítima de doença prolongada

Rui Manuel Trindade Jordão, de 67 anos, faleceu, esta sexta-feira, vítima de doença cardíaca. O estado de saúde do antigo internacional português agravara-se nos últimos tempos, tendo inclusivamente estado internado no Hospital de Cascais.

Muitas vezes apelidado de "A Gazela de Benguela", Jordão era precisamente natural de Benguela, Angola, tendo formado com Manoel e Manuel Fernandes um tridente temível, no ataque do Sporting, nos anos de 1980.

Na seleção portuguesa (43 jogos e 15 golos), Jordão mereceu a melhor fase no Europeu de 1984, ao marcar dois golos em Marselha, numa meia-final com a França, que a equipa acabaria contudo por perder no prolongamento.

O antigo futebolista, que jogou também no Saragoça e no Vitória de Setúbal, onde terminou a carreira, em 1988/89, foi melhor marcador do campeonato português nas épocas 1975/76 e 1979/80, tendo conquistado seis títulos de campeão nacional, três Taças de Portugal e uma Supertaça portuguesa.