Morreu o antigo jogador do Sporting Maurício Hanuch

O antigo futebolista argentino Maurício Hanuch faleceu, esta terça-feira, vítima de doença prolongada. Foi campeão português em 1999/2000 ao serviço do Sporting.

O médio foi contratado no início da época em que o Sporting se sagrou campeão pela primeira vez em 18 anos, mas apesar de ter feito 15 jogos de leão ao peito, acabaria por ser emprestado, na segunda metade dessa mesma temporada, ao Estudiantes.

Em Portugal, Hanuch também jogou no Santa Clara - por empréstimo do Sporting em 2001/02 -, tendo terminado a carreira nos argentinos do Platense em 2010/11. Ao longo da carreira, fez um total de 121 jogos e marcou sete golos.

Em comunicado, o Sporting manifestou "profundo pesar" pelo falecimento do ex-atleta, apresentando as condolências à família e amigos do futebolista.