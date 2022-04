Morreu o avançado que marcou o primeiro golo europeu do F. C. Porto

Hoje às 12:31 Facebook

Morreu, este sábado, o avançado que marcou o primeiro golo europeu da história do F. C. Porto. José Maria tinha 92 anos e representou os "dragões" durante oito épocas.

"Nascido em Vila Nova de Gaia a 15 de janeiro de 1930, José Maria despontou para o futebol no Candal, de onde saiu para os Dragões em 1949", escreve o F. C. Porto no site oficial, onde anuncia o falecimento do antigo avançado. Durante oito épocas no clube, José Maria marcou 78 golos e venceu um Campeonato Nacional, uma Taça de Portugal e uma Taça Associação de Futebol do Porto.

"A marca deixada por este antigo avançado vai para além dos troféus", considera o F. C. Porto. José Maria foi titular na estreia europeia do F. C. Porto, frente ao Athletic Bilbao, no Estádio das Antas, a 20 de setembro de 1956. E foi dele o primeiro golo europeu dos portistas, marcado nesse encontro da primeira eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Apresentando "as mais sentidas condolências" à família, o F. C. Porto anuncia que o velório de José Maria se realiza este sábado a partir das 16 horas, no Salão Paroquial de Canidelo (Gaia). O funeral será no domingo, a partir das 9.30 horas, no Cemitério de Canidelo.