Morreu o capitão da seleção nacional de hóquei em campo

A Federação Portuguesa de Hóquei anunciou, este domingo, através do Facebook, a morte de Luís Tavares, o capitão da nacional de hóquei em campo. O hoquista tinha 27 anos e ainda não são conhecidas as circunstâncias da sua morte.

"Choque! Esta é uma daquelas notícias que não queremos, nem nunca estaremos preparados para receber. O Luís Tavares era um rapaz bom, íntegro, afável, solidário e com um enorme talento. Era um campeão no hóquei e acima de tudo na vida! Um exemplo para todos de como se deve estar no hóquei e na vida", pode ler-se na nota publicada no Facebook, pela Federação Portuguesa de Hóquei.

Luís Tavares era capitão da seleção nacional e jogador do Clube Casa Pia, que também já veio lamentar a morte do jogador nas redes sociais.

