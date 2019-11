Morreu o ciclista francês Raymond Poulidor

Adriano Rocha Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo ciclista francês Raymond Poulidor morreu esta quarta-feira, aos 83 anos. Nunca ganhou a Volta a França - nem sequer chegou a vestir a camisola amarela -, de que é recordista de pódios, com três segundos lugares e cinco terceiros, já que teve o azar de ser contemporâneo de dois monstros do ciclismo mundial, o compatriota Jacques Anquetil e o belga Eddy Merckx, os primeiros a vencer cinco vezes o Tour. No currículo tem um triunfo na Volta a Espanha (1964) e vitórias noutras corridas emblemáticas.

"Raymond partiu esta manhã". Foi assim, de forma simples, que a esposa anunciou o falecimento de Poulidor, um dos ciclistas mais queridos pelos franceses, que se encontrava hospitalizado desde 8 de outubro em Saint-Léonard-de-Noblat, no centro de França, onde residia há décadas.

"Se a [amarela] tivesse envergado, não se falaria tanto de mim passados estes anos todos depois de ter acabado a carreira. Subi oito vezes ao pódio, mais do que qualquer um e tenho um grande historial. Mas o meu nome está ligado a ser o 'segundão'", disse, em julho passado, numa entrevista concedida à agência EFE.

Raymond Poulidor foi segundo no Tour de 1964, 1965 e 1974 e terceiro em 1962, 1966, 1969, 1972 e 1976. O ponto mais alto da carreira foi o triunfo na Vuelta de 1964, mas ganhou ainda algumas corridas icónicas, como a Milão-San Remo (1961), a Le Flèche Wallone (1963), a Paris-Nice (1972) e a Dauphiné (1966 e 1969).