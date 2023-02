Morreu o jornalista Trindade Guedes

JN Hoje às 15:32 Facebook

Colaborou com a Rádio Renascença durante mais de 30 anos. Tinha 85 anos.

O jornalista Trindade Guedes, de 85 anos, morreu este domingo vítima de doença prolongada. Nascido no Peso da Régua, em 1937, cedo se mudou para a cidade do Porto e dedicou mais de 30 décadas ao jornalismo e à Rádio Renascença onde se distinguiu no desporto, nomeadamente fazendo cobertura de eventos futebolísticos.

Começou a carreira nos Emissores do Norte Reunidos, fez o programa Penálti e, posteriormente, tornou-se produtor independente, criando o programa Alvo, emitido ao sábado na Rádio Renascença. Distinguiu-se ainda como repórter nos jogos de futebol, autor de várias reportagens ao longo de meio século, sendo um dos jornalistas do programa de informação desportiva "Bola Branca".

O corpo de Trindade Guedes vai estar em câmara ardente na Igreja Paroquial São João da Foz, no Porto, a partir das 16 horas deste domingo. O funeral está marcado para amanhã, segunda-feira, às 15 horas, na mesma igreja. Depois das cerimónias fúnebres, o corpo será sepultado no cemitério de Agramonte, no Porto.