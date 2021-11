Morreu Rui Oliveira e Costa

JN Hoje às 21:26 Facebook

Rui Oliveira e Costa foi membro do Conselho Leonino.

Rui Oliveira e Costa morreu esta terça-feira aos 73 anos. Adepto do Sporting, foi vítima de doença prolongada.

Foi diretor do Jornal Sporting em 1998 e conselheiro do clube no início da década de 2010. Era comentador televisivo, afeto ao Sporting, habitual no programa "Trio D'ataque", da RTP, e do "Dia Seguinte", na SIC.

Rui Oliveira e Costa foi também membro do Conselho do Sporting, professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Lusófona, ex-dirigente da UGT, ex-administrador da Eurosondagem.