Morreu Seninho, antiga glória do F. C. Porto

Seninho, antigo jogador do F. C. Porto e do New York Cosmos, morreu este sábado de madrugada, no Hospital de São João, no Porto. Aos 71 anos, Arsénio Rodrigues Jardim não resistiu a complicações pulmonares.

"Seninho chegou ao F.C. Porto em agosto de 1969, mas em 1972 foi obrigado a regressar a Angola para cumprir serviço militar. De regresso a Portugal e ao F.C. Porto em 1974, o avançado ajudou os Dragões a conquistar a Taça de Portugal em 1976/77", revela o clube num nota publicada online.

Em 1977/1978, fez parte da equipa do F.C. Porto que se sagrou campeã nacional e que colocou um ponto final num jejum de 19 anos sem a conquista do título.

"Nunca é demais relembrar os dois golos decisivos que marcou em Old Trafford, frente ao Manchester United, e que permitiram ao F.C. Porto seguir em frente na Taça dos Vencedores das Taças. Depois de brilhar no F.C. Porto (total de 149 jogos e 34 golos), Seninho foi contratado pelo New York Cosmos e juntou-se a Pelé, Beckenbauer, Cruyff e Carlos Alberto nos Estados Unidos".