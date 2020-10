Morreu Vasily Kulkov, ex-futebolista campeão pelo Benfica e F. C. Porto

JN Hoje às 11:00 Facebook

O antigo futebolista russo Vasily Kulkov, que representou Benfica e F. C. Porto, morreu este sábado.

Kulkov sofria de um cancro no esófago e sucumbiu à doença, aos 54 anos. O óbito foi anunciado pela mulher do antigo médio, Elena Maharadze.

O antigo jogador evidenciou-se nos russos do Spartak Moscovo e transferiu-se depois para Portugal, para o Benfica, que representou entre 1991 e 1994, seguindo-se a ida para os rivais do F. C. Porto na temporada seguinte.

Na sua passagem por Portugal, Kulkov sagrou-se campeão pelo Benfica, em 1993/94, e pelo F. C. Porto, em 1994/95, tendo mais tarde regressado a Portugal e terminado a carreira de futebolista no Alverca, na temporada de 1999/2000.

Além dos dois títulos nacionais em Portugal, Kulkov conquistou uma Taça de Portugal pelo Benfica (1992/93) e sagrou-se campeão na ex-União Soviética pelo Spartak Moscovo, em 1989, e já como Rússia em 1997, também pelo Spartak Moscovo.

Kulkov representou a seleção russa em 42 ocasiões, incluindo os jogos efetuados pela antiga União Soviética.