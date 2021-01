Morreu Vicente Cantatore, antigo treinador do Sporting

JN/Agências Hoje às 14:49 Facebook

O antigo treinador chileno Vicente ​​​​​​​Cantatore, que teve uma breve passagem pelo Sporting, morreu esta sexta-feira, aos 85 anos, anunciou o Valladolid, clube em que mais se notabilizou.

Nascido na Argentina, mas com nacionalidade chilena, Cantatore assumiu o comando do Sporting a meio da temporada 1997/98, rendendo na altura Octávio Machado, mas abandonou o emblema de Alvalade passados 20 dias, alegando motivos pessoais, tendo efetuado apenas três jogos.

O treinador chileno fez carreira, sobretudo, em Espanha e no Valladolid, primeiro, entre 1985 e 1989, e depois, com a segunda passagem, nos anos 90, tendo apurado a equipa duas vezes para as competições europeias e uma vez para a final da Taça do Rei.

"O Real Valladolid está de luto pela morte de Vicente Cantatore, antigo treinador e uma das pessoas mais importantes da história do nosso clube", lê-se na página oficial do clube, na rede social Twitter.

O chileno é mesmo o treinador com mais jogos disputados pelo Valladolid na primeira divisão espanhola, com 174.

Cantatore, que como jogador, nos anos 50, 60 e 70 do século passado, atuava como médio, tendo feito toda a carreira entre Argentina e Chile, comandou ainda o Sevilha, Tenerife, Bétis e Sporting Gijon, aquele que foi o seu último clube, em 2000/01.

No seu país, no início dos anos 80, Cantatore conquistou dois campeonatos, com o Cobreloa, e teve uma breve passagem pela seleção sul-americana.

O antigo treinador vivia em Vinã del Mar, no Chile, e sofria da doença de Alzheimer.