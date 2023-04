Morreu "Zé das Medalhas", adepto carismático do F. C. Porto

JN Hoje às 11:54, atualizado às 12:26 Facebook

Alexandrino Azevedo, adepto do F. C Porto que criou um museu particular com peças únicas ligadas à história do clube, morreu no sábado, aos 79 anos.

Conhecido como "Zé das Medalhas", Alexandrino Azevedo, sócio dos dragões desde 1970, começou a recolher tudo o que encontrava ligado ao clube com apenas 15 anos, criando um "museu particular" com peças únicas e de valor incalculável.

O funeral vai realizar-se amanhã, segunda-feira, às 14.30 horas, no crematório de Matosinhos.

Em entrevista ao JN, em 2013, Alexandrino garantiu, bem-disposto, que decidiu ser do F. C. Porto "logo dentro da barriga da mãe". A coleção começou com "coisas pequenas", pouco valiosas, mas acabaria por crescer. "Comecei a juntar tudo, fosse pelo preço que fosse", afirmou, na altura, assegurando ter peças que nem o clube tem.

