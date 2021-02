Morte de Quintana com repercussão na imprensa internacional

JN/Agências Hoje às 21:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A imprensa internacional não passou ao lado da morte de Alfredo Quintana e dedicou-lhe espaço nas edições online.

"O cubano que se apaixonou por Portugal", um "herói entre os postes" ou "um guerreiro extraordinário" são algumas das expressões utilizadas pelos orgãos de comunicação social estrangeiros para retratar o malogrado andebolista.

O Mundo Deportivo, de Espanha, sintetiza que "o mundo do andebol está consternado com a morte de Alfredo Quintana".

O AS, também de Espanha, recorda que Quintana estava "num dos melhores momentos da sua carreira desportiva" e "vinha de brilhar, como era habitual nos últimos grandes torneios, com Portugal no Mundial do Egito".

"Excelente no terreno, era unanimemente apreciado e a onda de choque hoje é grande. O mundo do andebol estava suspenso por notícias desde segunda-feira e da sua hospitalização no seguimento de paragem cardíaca. Chegaram hoje, terríveis", escreve o L'Équipe, de França.

O alemão "Bild" também anunciou a morte do jogador. "O guarda-redes de andebol de Portugal Alfredo Quintana morreu de complicações causadas por um ataque cardíaco aos 32 anos", diz o jornal citando a mensagem partilhada pelo F. C. Porto.