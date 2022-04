MotoGP acelera rumo a recorde de milhões

Região de Turismo do Algarve estima um impacto económico superior a 50 milhões de euros com o Grande Prémio de Portugal.

Depois de passar pelo Médio Oriente, Sudeste Asiático e Américas (Norte e Sul), o Mundial de Velocidade aterra no Velho Continente, com Portugal a abrir as portas para uma nova fase da época. Vão ser 12 corridas consecutivas na Europa, que sucedem a um primeiro ciclo competitivo (bastante!) atípico na classe rainha, em que pela primeira em 50 anos se assistiu a vitórias de fábricas europeias nos primeiros quatro Grandes Prémios da temporada.

E é precisamente com este enquadramento que o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, volta a acolher o ronco dos motores - o português Miguel Oliveira é cabeça de cartaz - num 2022 que certamente irá ficar para a história. Porquê? Simples: a caminho dos cofres portugueses estão mais de 50 milhões de euros. Quem o diz é João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), que em conversa com o JN descortinou a soma de valores que promete fazer história.