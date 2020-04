MotoGP de França foi adiado sem data

JN Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Grande Prémio de MotoGP de França, agendado para os dias 15 a 17 de maio, em Le Mans, foi adiado devido à pandemia de Covid-19, avançaram esta quinta-feira os organizadores.

"Devido ao constante estado de evolução da situação, as novas datas do GP de França e do recentemente adiado Grande Prémio de Espanha não podem ser confirmadas até que se torne claro quando será possível organizar os eventos", avançou a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Um calendário revisto será publicado assim que seja possível, acrescentou a FIM.

O Moto GP de França é a mais recente prova desportiva a ser afetada pela pandemia do Covid-19, após o cancelamento do primeiro Grande Prémio da época, no Qatar.

As três etapa seguintes do calendário - Tailândia, Texas e Argentina - também foram suspensas, com a Dorna, promotora da competição, a ter a esperança de encaixar estes Grandes Prémios na segunda fase da época que só terminará a 29 de novembro.