MotoGP: Falcão abre as asas à procura do maior sonho

Miguel Oliveira (KTM) acelera para a quarta aventura na classe rainha. Primeiro Mundial pós Rossi vai ter o calendário mais longo da história.

Novas motos, corridas e objetivos. O recomeço é mesmo assim. Uma estrada recheada de diversas oportunidades para repetir aquilo que no passado foi bem feito, mas também melhorar o que de mau aconteceu. E Miguel Oliveira não precisa de esperar mais para acelerar na quarta aventura na classe rainha. O Mundial de MotoGP está de regresso, amanhã, a partir das 15 horas, no Catar, com o piloto luso da KTM a procurar reforçar os recordes que só ele conseguiu com as cores lusitanas.

Na segunda temporada na equipa de fábrica da marca austríaca, o "Falcão" irá sair para pista acompanhado de três campeões do mundo - Marc Márquez (Honda), Joan Mir (Suzuki) e o atual detentor da coroa, Fabio Quartararo (Yamaha) -, numa edição que se espera das mais renhidas de sempre. Agora totalmente recuperado, depois de na ponta final da época passada ter sofrido uma fratura no pulso esquerdo que o limitou fisicamente, Oliveira demonstrou nos primeiros testes pré-época que consegue ser um dos mais rápidos em ritmo de corrida (série longa de voltas).