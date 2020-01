Motorista engana-se e "obriga" Barcelona a adiar conferência de imprensa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A conferência de imprensa do Barcelona, de antevisão para o encontro com o Atlético de Madrid, para a Supertaça Espanhola atrasou mais de meia hora. Culpado? O motorista.

O Barcelona defronta, esta quinta-feira, o Atlético de Madrid para a Supertaça Espanhola, Valverde e Busquets seriam os porta-vozes da equipa catalã mas, o que é certo, é que nenhum deles estava na sala à hora marcada. Perante a impaciência dos jornalistas - a espera já ia em meia hora -, o Barcelona justificou a demora. E o motivo é insólito: o motorista que transportava Valverde e Busquets para o encontro com os jornalistas, em Jeddah, enganou-se no caminho. A conferência de imprensa acabou por ser adiada para depois do treino.

Pela primeira vez desde 1982, ano em que a Supertaça espanhola foi criada, a disputa não será entre o vencedor da liga e a Taça do Rei, mas sim entre o campeão (Barcelona), vice-campeão (Atlético de Madrid) e os finalistas da Taça de Espanha (Valencia e Barcelona). O Real Madrid acabou por ficar com a quarta vaga, uma vez que tem um melhor palmarés na Taça do Rei do que o Bétis, semifinalista.

O troféu, em sistema "final four", será disputado na Arábia Saudita. Valencia e Real Madrid defrontam-se esta quarta-feira. Já Barcelona e Atlético de Madrid medem forças na quinta-feira. A grande final está agendada para domingo, em Jeddah.