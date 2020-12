Moukoko faz história, mas Dortmund sai derrotado

JN Hoje às 21:48 Facebook

Continua o mau momento do Borussia Dortmund, que em jogo de abertura da 13.ª jornada do campeonato alemão, realizado esta sexta-feira, acabou derrotado pelo Union Berlin (2-1).

Foi a equipa de Berlim a abrir o marcador, logo no arranque da segunda parte com um golo de Awoniyi, no seguimento de um pontapé de canto. A reação do Borussia Dortmund surgiu de forma rápida, com Moukoko num remate fortíssimo, após passe do português Raphaël Guerreiro, a deixar tudo empatado.

Aos 16 anos e 28 dias de idade, Moukoko entrou para a história da Bundesliga como marcador mais jovem na competição.

No entanto, o maior balde de água fria para o Dortmund chegou em novo cabeceamento, desta vez de Friedrich, em mais uma jogada de bola parada. Com esta derrota, o Borussia estacionou nos 22 pontos, em quarto lugar, um atrás do próprio Union Berlin, que subiu para quinto.