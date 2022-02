Moura faz de xerife e impõe ordem nos penáltis 

João Faria Hoje às 00:22 Facebook

Minhotos igualaram a eliminatória ainda na primeira parte, mas depois o jogo entrou numa fase de bloqueio geral, só solucionado nas grandes penalidades.

Foi preciso recorrer a meia hora suplementar e ao desempate por penáltis, mas o Sporting de Braga teve muito mérito na forma (também) feliz como eliminou o Sheriff e se qualificou para os oitavos de final da Liga Europa. Pela primeira vez, anulou uma desvantagem de dois golos numa eliminatória e acabou por levar a melhor no play-off, voltando, seis anos depois, a estar entre as 16 melhores equipas da segunda prova europeia de clubes.

Após quase três horas de discussão, o Braga apurou-se, nos penáltis, com competência, mas de forma sofrida. Nos pontapés decisivos, Ricardo Horta e Al Musrati chegaram ao 2-0, aproveitando também as defesas de Matheus a remates de Dulanto e de Radeljic, enquanto Bruno atirara para fora. Abel Ruiz, o primeiro que podia dar o triunfo, permitiu a defesa do guarda-redes dos moldavos e Khalid reduziu para 1-2. David Carmo não fez melhor do que o espanhol e Thill apontou o 2-2. No último penálti, Francisco Moura fez o 3-2 e sentenciou o apuramento.