Moura: orgulho no passado e esperança no futuro

Moura já defrontou o F. C. Porto campeão europeu na Taça de Portugal, agora luta contra as dificuldades da interioridade.

Decorridos 35 anos, as gentes da "Cidade Salúquia" não esquecem o dia 27 de novembro de 1987, quando o Moura Atlético Clube (MAC) recebeu no velhinho Estádio Maria Vitória o F. C. Porto, em jogo da Taça de Portugal. Uma bancada metálica, acoplada à principal, foi insuficiente para tão grande moldura humana e houve gente nos telhados e árvores circundantes do estádio.

Os campeões europeus de Viena, liderados por Tomislav Ivic, venceram por 2-0, com o primeiro golo apontado por Juary, o segundo por Raudnei. Nesse ano, chegou ao Moura, que estava na 3.ª Divisão Nacional, o brasileiro Toninho Metralha, que se sagrara campeão nacional pelos dragões em 1978/79.