Mourinho, Abel e Paulo Bento entre os melhores treinadores de 2022 para a IFFHS

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) publicou o ranking de melhores treinadores de futebol em 2022, de clubes e seleções. Os portugueses Abel Ferreira (Palmeiras), José Mourinho (Roma) e Paulo Bento (Coreia do Sul) estão no top 10.

Campeão brasileiro pelo Palmeiras, Abel Ferreira fechou 2022 como o 9.º melhor treinador do mundo para a IFFHS. O português surge à frente do antigo jogador do F. C. Porto, Hugo Ibarra, atual treinador do Boca Juniors, e um lugar atrás de Dorival Júnior, que conduziu o Flamengo à conquista da Taça Libertadores e da Taça do Brasil.

Na 5.ª posição aparece o nome de José Mourinho, treinador da Roma, pela qual conquistou a edição de estreia da Liga Conferência da Europa, no ano passado.

A lista é liderada pelo italiano Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que em 2022 se sagrou campeão espanhol e europeu pelos "merengues".

Pep Guardiola, campeão inglês pelo Manchester City, e Walid Regragui, vencedor da Liga dos Campeões africana e do campeonato marroquino pelo Wydad Casablanca, completam o pódio.

Walid Regragui também surge no 3.º lugar da lista de melhores selecionadores em 2022, após conduzir Marrocos à meia-final do último Mundial. É a primeira vez que um treinador africano ocupa um lugar no pódio da eleição levada a cabo pela IFFHS.

Sem surpresa, os dois primeiros lugares são ocupados pelos finalistas do Campeonato do Mundo, Lionel Scaloni e Didier Deschamps, com o argentino a liderar a eleição.

A fechar o top 10 surge o nome de Paulo Bento, técnico português que guiou a Coreia do Sul aos oitavos de final do Mundial do Catar.

Apesar de ter atingido os quartos de final do torneio, ao serviço da seleção portuguesa, Fernando Santos não figura entre os 10 melhores treinadores de 2022 para a IFFHS.