Mourinho agradece a apanha-bolas por golo do Tottenham

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Na estreia de José Mourinho na Liga dos Campeões pelo Tottenham o treinador deixou elogios a um apanha-bolas.

José Mourinho apurou, na terça-feira, o Tottenham para os oitavos de final da Liga dos Campeões mas não se livrou de um grande susto. A equipa inglesa chegou a estar a perder por 2-0, mas conseguiu uma grande reviravolta, acabando com um triunfo por 4-2.

Ora, no segundo golo dos "spurs", José Mourinho reconheceu mérito não só a Harry Kayne, autor do golo, como ao apanha-bolas. De forma rápida, o jovem deu a bola a Lucas Moura, que assistiu o avançado inglês para o tento da igualdade. José Mourinho não só fez questão de agradecer, como também quis fazer um convite ao apanha-bolas mas, não conseguiu.

"Para colocar a bola em campo de forma tão rápida tens de ser um apanha-bolas muito bom. Tive essa missão entre os meus 10 e 14 anos, fui um apanha-bolas muito bom e ele também o é. Entende o jogo, sabe lê-lo, não está apenas a olhar para as bancadas. Está a viver o jogo e a jogá-lo muito bem. Quis convidá-lo para celebrar connosco no balneário, mas desapareceu!", disse José Mourinho no final do encontro.

Veja o momento: