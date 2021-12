Mourinho apura Roma para os oitavos da Liga Conferência Europa

JN/Agências Hoje às 21:01, atualizado às 22:31 Facebook

Os italianos da AS Roma, orientada por José Mourinho, seguem diretos para os oitavos de final da Liga Conferência Europa, depois de vencerem na Bulgária o CSKA Sofia, por 3-2, e beneficiar do empate dos noruegueses do Bodo/Glimt no recinto dos ucranianos do Zorya Luhansk (1-1), na sexta e última jornada do Grupo C.

A formação "giallorossi" precisava de vencer e esperar um deslize adversário para alcançar o apuramento direto e a ronda correu-lhe de feição.

O avançado inglês Tammy Abraham abriu o marcador para os romanos aos 15 minutos, com avançado espanhol Borja Mayoral a aumentar pouco depois da meia hora de jogo (34). No segundo tempo, a equipa do técnico luso aumentou para 3-0 num bis de Abraham aos 53 minutos.

Quando o jogo parecia controlado, o bósnio Catakovic reduziu para 3-1, com Wildschut a colocar o marcador em 2-3 já nos descontos.

Para além da AS Roma, também estão nos oitavos de final da competição recém-criada o LASK, Gent, AZ Alkmaar, Feyenoord, Copenhaga, Rennes e Basileia.

Por seu lado, o Maccabi Telavive, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slávia Praga, PAOK e Qarabag avançam para o play-off.

No Grupo G falta determinar se são os holandeses do Vitesse - ganharam 3-1 aos eslovenos do Mura - ou os ingleses do Tottenham - o jogo com os franceses do Rennes foi adiado - a passarem em segundo lugar.