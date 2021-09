Mourinho arranca fase de grupos com goleada e Espírito Santo empata

JN Hoje às 22:08 Facebook

A AS Roma, treinada pelo português José Mourinho, goelou esta noite de quinta-feira os búlgaros do CSKA Sofia, por 5-1, na jornada inaugural da fase de grupos da Liga Conferência Europa. Já o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, cedeu uma igualdade no recinto do Rennes (2-2).

Na capital italiana, o jogo não começou de feição para o técnico luso, que aos 10 minutos viu a equipa ficar em desvantagem após o golo de Carey. O conjunto romano reagiu e, aos 25 minutos, Lorenzo Pellegrini chegou à igualdade, com El Shaarawy, aos 38, a dar a volta ao jogo.

No segundo tempo, os "giallorossi" surgiram melhor e aumentaram a vantagem novamente por Pellegrini, estava decorrido o minuto 62. O domínio da AS Roma manteve-se e Mancini (82) fez o quarto golo dos transalpinos, com Abraham a fixar a contagem, aos 86.

Em França, um autogolo de Bade colocou os "spurs" a vencer, mas Tait igualou aos 23. Já no segundo tempo, Laborde fez o 2-1 para o Rennes, mas Hojbjerg conseguiu segurar pelo menos um pouco para os ingleses.

Eis os resultados da primeira jornada da Liga Conferência Europa:

Grupo A

Maccabi Telavive-Alashkert, 4-1 (terça-feira)

HJK Helsínquia-Lask, 0-2

Grupo B

Flora Talin-Gent, 0-1

Anorthosis-Partizan, 0-2

Grupo C

Bodo/Glimt-Zorya Luhansk, 3-1

Roma-CSKA Sófia, 5-1

Grupo D

Randers-AZ Alkmaar, 2-2

Jablonec-Cluj, 1-0

Grupo E

Maccabi Haifa, Isr - Feyenoord, Hol, 0-0 (terça-feira)

Slavia Praga-Union Berlim, 3-1

Grupo F

Lincoln Red Imps-PAOK, 0-2

Slovan Bratislava-Copenhaga, 1-3

Grupo G

Mura-Vitesse, 0-2

Rennes-Tottenham, 2-2

Grupo H

Kairat-Omonoia, 0-0

Qarabag-Basileia, 0-0