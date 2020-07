Mourinho ataca VAR na derrota frente ao Sheffield

JN/Agências Hoje às 22:50 Facebook

José Mourinho, treinador do Tottenham, mostrou esta quinta-feira insatisfação pela atuação do vídeoárbitro (VAR) na derrota frente ao Sheffield United (3-1), para a Liga inglesa, considerando que "o árbitro de campo não toma decisões".

"Não posso dizer o que penso, caso contrário teria problemas. Seria suspenso e não quero", afirmou Mourinho, após a derrota dos "spurs", referindo-se ao golo anulado a Harry Kane na primeira parte.

Aos 33 minutos, o avançado apontou o tento que daria o empate 1-1 ao Tottenham, só que o VAR indicou ao árbitro Michael Oliver uma infração de Lucas Moura, que tocou, inadvertidamente, com a mão na bola quando foi derrubado, acabando por assistir Kane para a conclusão da jogada.

"Quem está em campo não é o árbitro. O árbitro está escondido numa sala qualquer. O árbitro que está em campo não toma nenhuma decisão. É a realidade. O fiscal de linha toma uma decisão, mas é a tecnologia que acaba por decidir. O árbitro [principal] não decide quaisquer lances de penálti, mão ou faltas", observou o técnico luso.

De resto, Mourinho recusou-se a acentuar as críticas ao árbitro: "Não vou falar do Michael Oliver, porque quero estar no banco no próximo jogo".