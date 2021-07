Mourinho aterrou em Roma e foi recebido em festa

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:31 Facebook

Twitter

Partilhar

José Mourinho aterrou esta sexta-feira em capital italiana, para começar a trabalhar na AS Roma. É o regresso do técnico português a Itália, depois de ter representado o Inter de Milão entre 2008 e 2010.

O dia começou com a conta de Twitter da Roma a publicar um vídeo de Mourinho, que anunciou que já tinha feito as malas e estava a chegar.

Horas depois, o treinador publicou uma fotografia na conta de Instagram, num aeroporto em Portugal, com as bandeiras do país luso e italiano, a dar a entender que iria viajar para Itália. Mais tarde colocou um vídeo a sobrevoar a capital italiana, pouco tempo antes de aterrar.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

PUB

No Twitter a Roma acompanhou a chegada de avião do antigo treinador do Tottenham, num direto que foi visto por mais de 60 mil pessoas. Mourinho foi recebido por centenas de fãs, que o puderam ver dentro do carro e, mais tarde, nas instalações do clube.