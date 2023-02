Mourinho cancela conferência e polémicas na Roma aumentam

José Mourinho cancelou a conferência de imprensa desta sexta-feira de antevisão ao jogo com o Lecce. Em Itália, fala-se de uma relação cada vez pior com a Roma.

A situação de José Mourinho na Roma está cada vez mais atribulada. O treinador português cancelou a conferência de imprensa desta sexta-feira, de antevisão ao jogo contra o Lecce e, segundo a imprensa italiana, está descontente com o clube.

A relação com o diretor desportivo Tiago Pinto estará cada vez mais tensa depois da reintegração de Karsdorp, jogador que Mourinho criticou publicamente e que não queria que fizesse parte dos planos da equipa, e da ausência de um substituto de Zaniolo, que saiu para o Galatasaray.

Além disso, a questão do fair play financeiro poderá perturbar o futuro de Mourinho na Roma. Os italianos estiveram reunidos na quinta-feira com a UEFA e o "Corriere dello Sport" escreve que o clube terá de fazer esforços financeiros. Isto compromete a continuação de Mourinho na Roma, visto que foi prometida ao treinador uma equipa capaz de lutar por títulos no terceiro ano ao leme do clube, ou seja, na próxima época.

Porém, com o fair play financeiro à perna os gastos da Roma terão de ser menores, algo que não agradará ao treinador português.