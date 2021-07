Mourinho com discurso ambicioso espera reforços

JN/Agências Ontem às 21:19 Facebook

Na primeira intervenção pública como treinador da Roma, José Mourinho, revelou estar entusiasmado por começar e esclareceu que quer colocar a equipa romana a lutar por títulos num "projeto duradouro". Quanto ao reforço da equipa o técnico deixa um repto no ar.

O técnico português está de regresso a Itália, depois da bem-sucedida passagem pelo Inter de Milão, em 2009/10, e parece bastante satisfeito com a forma como todo o processo se desenvolveu. "Penso que é uma lição para todo o mundo do futebol a forma como a Roma lidou com a situação e manteve as coisas em segredo até ao último segundo. Dessa forma acho que teve um impacto incrível e estou orgulhoso de ter feito parte disso, porque é um momento histórico para o futebol moderno", afirmou o treinador, em entrevista aos canais oficiais do clube.

Embora o nome de Mourinho tenha gerado entusiasmo entre os adeptos da Roma, o português tem os pés bem assentes na terra e não quer defraudar as expectativas de quem o apoia. "Acho que ainda não mereço o carinho que demonstraram por mim, porque ainda não fiz nada por eles. Agora tenho uma responsabilidade ainda maior, porque não posso dececionar pessoas tão apaixonadas", afirmou.

José Mourinho regressa a um país de onde saiu com o título de vencedor da Liga dos Campeões, mas acredita que melhorou bastante desde essa altura "porque a experiência conta muito". Já sobre o tema do mercado o técnico deixa um pedido no ar, apesar de estar a contar com os jogadores com contrato com o clube italiano, que chegarão a conta-gotas devido à participação no Europeu 2020. "Espero receber alguns presentes, ficaria bastante satisfeito e seria uma excelente ajuda para mim. Estou ansioso por conhecer os jogadores", lança Mourinho.