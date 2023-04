Mourinho confronta treinador do Feyenoord e pede respeito

Após ter eliminado o Feyenoord da Liga Europa, José Mourinho confrontou Arne Slot, devido às declarações do técnico dos neerlandeses antes da eliminatória.

Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir José Mourinho a dizer para Arne Slot: "Vês o Nápoles e o Manchester City mas devias ver a Roma. Respeito, respeito!".

O conjunto italiano eliminou o Feyenoord da Liga Europa e qualificou-se para as meias-finais da prova. Este confronto de Mourinho com o treinador dos neerlandeses surge como resposta às declarações do mesmo antes da eliminatória.

Arne Slot referiu que o estilo da Roma "garantia resultados" mas que preferia ver equipas como o Nápoles ou o Manchester City.

