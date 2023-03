Mourinho confrontou 4.º árbitro no balneário: "Se tens tomates, repete o que disseste no campo"

As palavras surgiram depois da derrota da Roma em casa da Cremonese, último classificado da liga italiana, jogo em que Mourinho foi expulso no início da segunda parte.

Mourinho não tem tido uma vida fácil em Itália. O quinto lugar, três pontos do segundo, nem sempre fazem jus às exibições. A derrota por 2-1 no terreno da Cremonese foi mais uma prova disso.

O desaire da última terça-feira vai ficar bem presente na memória de todos os romanos por ter sido contra quem foi. Já para Mourinho terá ficado gravado no subconsciente o que o 4º árbitro da partida, Marco Serra, lhe terá dito.

PUB

O Corriere dello Sport relata esta quinta-feira que Marco Serra terá dito a Mou "toda a gente te mija em cima, vai para casa".

Segundo uma fonte que estava no estádio, o técnico português abordou o juíz italiano nos balneários com as seguintes palavras: "Se tens tomates, se és um homem, repete aquilo que me disseste no campo, depois pede desculpa e isto acaba aqui".

Após esta frase inicial, o árbitro natural de Turim negou ter dito tal coisa, algo que despoletou uma reação mais acesa de Mourinho que terá referido esse pormenor da naturalidade de Marco Serra como determinante para a expulsão, já que a Roma recebe a Juventus no próximo fim de semana.