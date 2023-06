Mourinho confrontou árbitros na garagem do estádio: "Não têm vergonha na cara"

Rui Almeida Santos Hoje às 09:30 Facebook

José Mourinho ofereceu a sua medalha de vice-campeão da Liga Europa a um adepto e acabou a noite a deixar alguns "recados" à equipa de arbitragem na garagem do Puskas Arena.

Após ter perdido a primeira final europeia da carreira, José Mourinho, treinador da Roma, não escondeu a sua insatisfação em relação ao trabalho realizado pelo árbitro do encontro, o inglês Anthony Taylor.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, não evitou referir que "o árbitro parecia espanhol, mostrou muitos amarelos", defendendo que "Lamela merecia um segundo cartão amarelo, não o viu e no final marcou um penálti". "É uma injustiça", sublinhou.

O treinador português demorou a digerir esse sentimento e, já no parque de estacionamento no interior do Puskas Arena, em Budapeste, aproveitou a presença da equipa de arbitragem naquele local para voltar à carga.

"Que vergonha. Não têm vergonha na cara. Nem o Rosetti foi capaz de dizer que não era penálti", disse Mourinho, despedindo-se com um irónico "parabéns".

José Mourinho foi ainda notícia por ter oferecido a sua medalha a um adepto presente na bancada no Puskas Arena, na Hungria, palco da final da Liga Europa, que o Sevilha venceu nas grandes penalidades após o 1-1 registado no fim do tempo regulamentar.