Mourinho: "Contando só os jogos que fiz, seríamos quartos"

JN Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador português promoveu o Tottenham do 14.º ao sexto lugar da Premier League e mostrou-se satisfeito com o rendimento da equipa desde que sucedeu a Pochettino.

José Mourinho classificou a temporada como "louca e muito dura", mas mostrou-se satisfeito com o sexto lugar alcançado pelo Tottenham na Premier League e o consequente apuramento para a Liga Europa.

"Contando os jogos desde que cheguei, seríamos quartos, o que é bom tendo em conta todos os problemas que tivemos. Fomos uma das equipas que fez mais pontos nos últimos seis jogos", salientou o treinador português, depois do empate com o Crystal Palace (1-1).

Recorde-se que o Tottenham ocupava o 14.º lugar da classificação quando José Mourinho chegou ao clube londrino para suceder a Mauricio Pochettino.

Já Nuno Espírito Santo mostrou-se resignado com o facto de o Wolverhampton ter falhado o objetivo de terminar o campeonato no sexto lugar, após a derrota com o Chelsea.

"Queríamos vencer, mas não fizemos o que queríamos. A certa altura, perdemos o foco e preocupámo-nos demasiado com o árbitro e a arbitragem", lamentou o treinador lusitano.