Mourinho critica Klopp: "Faz o que as regras permitem e até o que elas não permitem"

O Tottenham recebe, esta quarta-feira, o Southampton no jogo de repetição dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra, depois do empate (1-1) no primeiro jogo. Mas em antevisão ao duelo, Mourinho fez questão de deixar críticas a Klopp, técnico do Liverpool.

Jurgen Klopp não marcou presença no banco do Liverpool no jogo com o Shrewsbury, dos 16 avos da Taça de Inglaterra, que os reds venceram por 1-0, devido ao calendário apertado do futebol inglês. O treinador alemão tinha garantido que os jogadores do plantel principal não iriam ser opção para o duelo e que a mesma seria comandada por Neil Critvhley, dos sub-23 dos reds. Uma decisão que mereceu críticas de José Mournho.

"Klopp é Klopp. Ele faz o que quer. Faz o que a direção do Liverpool quer que ele faça e faz o que as regras permitem e até o que elas não permitem. Ele faz o que quer", disse o Special One em antevisão ao jogo do Tottenham desta quarta-feira, frente ao Southampton, que deve contar com Gedosn Fernandes a titular.

"Mesmo nas situações mais complicadas, somos uma equipa difícil de derrotar. Os nossos adversários têm de se bater para nos conseguirem vencer. Acreditem que não existe uma equipa que queira jogar connosco. Estou muito orgulhoso deste grupo! É assim que vamos continuar a ser jogo a jogo", concluiu Mourinho.