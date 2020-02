Mourinho critica VAR: "Não aceito erros, não erro a jogar Playstation"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:02 Facebook

As reações de José Mourinho durante o jogo com o Manchester City, por causa da arbitragem, correram o mundo. O treinador português explicou que as emoções falaram mais alto e disse não admitir erros do VAR.

No último domingo, o árbitro "perdoou" a expulsão de Sterling durante o jogo do Manchester City com o Tottenham, o que deixou José Mourinho furioso. As reações do treinador português correram o mundo mas o special one salienta que se "tornou viral pelas razões erradas" e deixou críticas ao VAR.

"O facto de agora termos o ecrã à nossa frente não é bom para as nossas emoções. Vemos exatamente as mesmas coisas que o VAR, mas o VAR não vê tão bem como nós. A minha reação foi baseada no que vi no ecrã. Tornei-me viral pelas razões erradas. Não aceito erros do VAR. Não cometo erros a jogar na Playstation. Cometo erros quando estou no banco. Quando eu era comentador televisivo não cometia erros. O árbitro pode cometer erros e tenho um grande respeito por eles porque é muito, muito difícil e tudo acontece muito rápido. No VAR eles têm tempo e é mais difícil aceitar e sentimos que estamos a ser muito castigados", disse o treinador.