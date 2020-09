Mourinho de olho em Alvalade e CR7 à espera de Luis Suárez

JN Hoje às 20:54 Facebook

No dia em que o Boavista garantiu um reforço importante para a baliza, a imprensa inglesa dá conta do interesse do Tottenham em Jovane Cabral, enquanto em Espanha diz-se que Luis Suárez pode estar a caminho da Juventus.

Boavista: Léo Jardim foi oficializado como a mais recente contratação dos axadrezados. O guarda-redes, de 25 anos, chega ao Bessa proveniente do Lille e volta ao futebol português, depois de já ter representado o Rio Ave.

Sporting: De acordo com o "Football Insider", José Mourinho quer ter Jovane Cabral no Tottenham. A notícia adianta que os "spurs" já terão contactado o Sporting no sentido de perceberem as exigências financeiras dos leões.

Farense: Eduardo Mancha é o 10.º reforço dos algarvios para 2020/21. O central brasileiro, de 24 anos, representava o Machine Sazi (Irão) e assinou um contrato válido por dois anos com mais um de opção.

Juventus: Luis Suárez pode ser o mais recente futebolista a gabar-se de jogar com Messi e Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal "Sport", o avançado uruguaio, que estará de saída do Barcelona, é o preferido dos dirigentes da Juve para acompanhar CR7 no ataque.

Inter: Não será no Inter de Milão que Lionel Messi prosseguirá a carreira. Quem o garante é o diretor desportivo do clube italiano. "Não vamos fazer qualquer proposta pelo Messi. Não sei de onde saiu essa história, mas não passam de rumores loucos", disse Piero Ausilio à "Sky Sport".

Arsenal: Gabriel brilhou no Lille e vai prosseguir a carreira no futebol inglês, ao serviço do Arsenal. Ao que tudo indica, os "gunners" desembolsaram cerca de 30 milhões de euros para contratarem o central brasileiro, de 23 anos.

Sevilha: O bom filho à casa torna. Ivan Rakitic está de volta ao Sevilha, de onde saiu há seis anos para o Barcelona. O médio croata ia entrar no último ano de contrato com os "culés" e não fazia parte dos planos de Ronald Koeman.