Mourinho depois do jogo com a Juventus: "Disse aos meus jogadores que tive vergonha deles"

O treinador português, José Mourinho, partilhou, este sábado, o que disse aos jogadores no intervalo durante o jogo com a Juventus.

A Roma de José Mourinho e Rui Patrício empataram (1-1) diante da Juventus mas as palavras do "special one" para os jogadores ao intervalo foram tudo menos simpáticas. Segundo o técnico explicou em conferência de imprensa, Mourinho disse mesmo que tinha "vergonha" dos atletas.

"Ao intervalo fui muito sincero com os meus jogadores, disse que tive vergonha deles. Não se tratou de um problema tático, mas de atitude. Não podemos vir a este estádio jogar assim. Lembro-me de dizer ao Salvator Foti [treinador-adjunto] para ele rezar para que ao intervalo estivesse 0-1, porque era um resultado fantástico para nós. Na segunda parte foi diferente e merecemos o empate", vincou.

O sérvio Vlahovic inaugurou o marcador, logo aos 76 segundos de jogo, na cobrança de um livre, mas o avançado inglês dos "giallorrossi" Abraham, de cabeça e assistido pelo argentino Dybala, empatou a partida, aos 69.