Mourinho e Jesus com sortes diferentes

Jornada com sortes distintas para os treinadores portugueses. A Roma de José Mourinho perdeu na receção ao Bétis e Jorge Jesus conduziu o Fenerbahçe ao triunfo frente ao AEK Larnaka. Fábio Vieira fez o gosto ao pé na vitória do Arsenal e Cristiano Ronaldo contribuiu com uma assistência para a reviravolta do Manchester United.

Vencedor da Liga Europa em 2016/17 com o Manchester United, José Mourinho complicou a sua posição na luta pelo apuramento no Grupo C, num jogo em que, tal como o Braga, permitiu a reviravolta do adversário, neste caso o Bétis, que contou com William Carvalho na segunda parte.

Em Roma, a cidade eterna, o argentino Dybala deu vantagem aos italianos, aos 34 minutos, mas o seu compatriota Rodriguez, aos 40, e o brasileiro Luiz Henrique, aos 88, consumaram o triunfo aos espanhóis, que reforçaram o comando no grupo.

O Bétis soma agora nove pontos, mais cinco que os búlgaros do Ludogorets, segundos, que foram à Finlândia empatar (1-1) com o HJK. A Roma é terceira com três.

Em Istambul, com Miguel Crespo no onze, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, bateu o AEK Larnaca, de Rafael Lopes e Gustavo, com golos de Batshuayi (26 minutos) e Mamas (na própria baliza, aos 80), e continua a liderar, agora com sete pontos, o Grupo B na companhia do Rennes, que bateu o Dinamo Kiev, por 2-1, e com quatro de vantagem sobre os cipriotas, terceiros classificados.

Em Londres, Fábio Vieira foi titular e assinou o terceiro golo do Arsenal no triunfo sobre os noruegueses do Bodo/Glimt (3-0), com Cédric Soares a assistir ao jogo do banco de suplentes dos gunners.

O Arsenal lidera o Grupo A com seis pontos, mais dois que o rival escandinavo e que o PSV Eindhoven, que foi à Suíça golear o Zurique, por 5-1.

No Chipre, Cristiano Ronaldo voltou ao onze do Manchester United, na companhia de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, mas ficou em branco no triunfo por 3-2 sobre o Omonia, embora tenha feito a assistência para o terceiro golo, de Rashford, que 'bisou', aos 53 e 84 minutos.

Os "red devils" seguem no segundo posto do Grupo E com seis pontos, a três da Real Sociedad, que continua a liderar após bater o Sheriff, por 2-0, na Moldávia.

Gelson Martins foi suplente não utilizado no triunfo caseiro do Mónaco sobre o Trabzonspor, campeão turco, por 3-1, assim como o guarda-redes Luís Maximiano no nulo (0-0) da Lazio na Áustria, com o Sturm Graz.