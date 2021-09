Mourinho e Patrício derrotados na estreia em dérbis de Roma

JN/Agências Hoje às 20:54 Facebook

A Roma de José Mourinho sofreu, este domingo, a segunda derrota da temporada na liga, ao perder com o eterno rival Lazio, por 3-2, num frenético dérbi da capital italiana.

Num duelo da sexta jornada da Serie A, a equipa de Mourinho até foi melhor e criou mais oportunidades do que o seu rival, mas a Lazio esteve bem melhor na concretização, com três golos em apenas quatro remates em direção à baliza do português Rui Patrício.

A Roma teve um início de partida para esquecer e aos 19 minutos a Lazio já vencia com dois golos de vantagem, primeiro com um cabeamento certeiro do sérvio Milinkovic-Savic, que se antecipou a Rui Patrício, aos 10, e depois com um remate bem colocado de Pedro.

O extremo espanhol, que na época passada vestiu a cores da Roma, tornou-se apenas no terceiro jogador da história do dérbi da 'cidade eterna' a marcar pelos dois emblemas.

Com Mourinho claramente insatisfeito no banco de suplentes, a Roma finalmente acordou e já perto do intervalo, aos 43 muitos, o brasileiro Ibanez, reduziu a diferença e relançou a equipa do técnico português no encontro.

Na segunda parte, o médio brasileiro Felipe Anderson, que representou o F. C. Porto na última época, repôs de diferença em dois golos, aos 63 minutos, mas pouco depois, aos 69, Veretout manteve a Roma na luta pelo resultado, na conversão de uma grande penalidade.

Até final, destaque o veterano guarda-redes espanhol Reina (39 anos), que impediu por duas vezes que a Roma chegasse ao empate, com excelentes intervenções.

Com este resultado, a Roma manteve a quarta posição, com 12 pontos, a quatro do AC Milan, que lidera provisoriamente a Serie A, enquanto a Lazio passou a ser sexta, com 11.

Ainda hoje, o Nápoles tem a oportunidade de terminar novamente a ronda como líder isolado, caso vença na receção ao Cagliari.

O avançado português Beto foi titular e esteve a tempo inteiro na derrota caseiro da Udinese perante a Fiorentina (1-0).

Destaque ainda para a Juventus, que bateu em Turim a Sampdoria, de Adrien Silva, por 3-2.