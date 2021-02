Mourinho e Pedro Martins vitoriosos na Europa

JN/Agências Hoje às 21:39 Facebook

O Tottenham, de José Mourinho, e o Olympiacos, de Pedro Martins, estão em vantagem nos 16 avos de final da Liga Europa, depois dos triunfos sobre austríacos do Wolfsberg (4-1) e os holandeses do PSV (4-2).

Os "spurs" impuseram-se fora com golos de Son (13 minutos), Gareth Bale (28), Lucas Moura (34) e Carlos Vinícius (88), de nada valendo ao Wolfsberger a grande penalidade convertida por Michael Liendl (55).

Com os portugueses José Sá e Bruma no "onze", os gregos também se acercaram dos oitavos de final, com um triunfo caseiro sobre o PSV, por 4-2. Andreas Bouchalakis, Yann M'Vila, Youseff El Arabi e Georgios Masouras assinaram os tentos do Olympiacos, que ainda assistiram à réplica dada pelos holandeses, através de um bis de Eran Zahavi.

O AC Milan esteve perto de sair com uma vitória de Belgrado, mas concedeu o empate 2-2 diante do Estrela Vermelha, aos 90+3 minutos, da autoria de Radovan Pankov, que se redimiu do autogolo que tinha permitido aos italianos inaugurarem o marcador.

Pelo meio, Guelor Kanga, para o Estrela Vermelha, e o francês Theo Hernández, para o Milan, anotaram os restantes golos da partida, ambos de grande penalidade. O avançado português Rafael Leão começou o encontro no banco de suplentes dos "rossoneri", mas foi lançado por Stefano Pioli ao intervalo.

A partida mais emocionante desta primeira mão aconteceu na Suíça, onde o Bayer Leverkusen chegou ao intervalo a perder por 3-0 com o Young Boys, conseguiu empatar no segundo tempo, mas acabou por conceder o golo do triunfo (4-3) dos helvéticos aos 89 minutos, apontado pelo francês Theoson Siebatcheu.

Os croatas do Dinamo de Zagreb saíram de Krasnodar com uma vitória por 3-2, enquanto Club Brugge e Dinamo de Kiev empataram 1-1.

As primeiras nove partidas da eliminatória europeia redundaram em 35 golos marcados, sendo que o único encontro que ficou em branco foi o Slavia de Praga-Leicester (0-0).