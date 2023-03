Mourinho e presidente da Lazio quase se agrediram após o dérbi

JN Hoje às 22:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Imprensa italiana dá conta de momentos tensos na zona dos balneários do Olímpico de Roma, após o jogo deste domingo,

Não foi pacífico o pós-jogo do Lazio-Roma, vencido, este domingo, pela equipa de Maurizio Sarri (1-0), referente à liga italiana.

De acordo com a "Gazzetta Dello Sport" o ambiente aqueceu na zona dos balneários, com José Mourinho a quase chegar a vias de facto com o presidente da Lazio, Claudio Lottio.

PUB

O relato adianta que tudo terá começado com os festejos efusivos de Alessio Romagnoli, que lançou a confusão perto do balneário da Roma, levando o romano Gianluca Mancini a reagir para confrontar o adversário.

Foi nessa altura que apareceu Claudio Lotito com a intenção de acalmar os ânimos, mas a aproximação de José Mourinho voltou a fazer as coisas descambar.

"Mourinho dirigia-se com o adjunto para o balneário para falar com a equipa e interpelou o presidente da Lazio. "Estás a olhar para onde?", perguntou, recebendo como resposta "Eu sou o presidente da Lazio, e tu, quem és? Esta é a minha casa, nem sequer devias estar aqui"", lê-se na notícia, acrescentando que só a intervenção de Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, evitou que os dois se envolvessem em algo para lá das agressões verbais.