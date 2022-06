Mourinho é rival no mercado e atrapalha planos portistas

Nuno A. Amaral Ontem às 22:07 Facebook

Roma "roubou" o lateral Viña no ano passado, não quis pagar 13 milhões por Sérgio Oliveira e também tem Facundo Farías sob mira

As movimentações do mercado de transferências voltam a colocar os dragões e a AS Roma em caminhos cruzados. No ano passado, o clube italiano atravessou-se na vontade portista de contratar ao Palmeiras o lateral-esquerdo Matías Viña, que esteve no radar azul e branco, mas acabou por rumar à equipa de José Mourinho, por 13,6 milhões de euros. Agora, os "giallorossi" são, de novo, rivais do F. C. Porto na corrida à aquisição do argentino Facundo Farías, cujo empresário foi taxativo em declarações feitas no domingo.

"Neste momento, é uma corrida a dois entre a Roma e o F. C. Porto", afirmou o agente, citado por um site ligado ao clube italiano. O interesse no médio-ala, de apenas 19 anos, nunca foi assumido pelos dragões, tal como é habitual neste tipo de situações, mas a entrada em cena dos romanos pode mesmo vir a complicar um possível negócio, sabendo-se do maior poderio financeiro do clube da capital transalpina, por comparação com o da SAD portista.