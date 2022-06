Mourinho elogia Sérgio Oliveira, mas depende do cartão VISA

JN Hoje às 14:18 Facebook

Treinador da Roma quer contar com o médio português e deixa em aberto a eventual contratação ao F. C. Porto.

José Mourinho revelou esta sexta-feira, à margem de um evento na Faculdade de Motricidade Humana, o desejo que tem relativamente à continuidade de Sérgio Oliveira na Roma.

"É jogador do FC Porto... Se me quiserem emprestá-lo como já emprestaram, eu vou já buscá-lo a Madrid, onde está a festejar o 30.º aniversário. Para o comprar, não sei se o meu VISA permite", ironizou o treinador português, com muitos elogios para o médio.

"Foi importante, tem muitos princípios que partilha comigo, de como se deve estar no futebol, como se deve trabalhar. Ajudou-me a passar a mensagem nesta segunda metade [da época], foi um exemplo do que precisávamos, de jogadores de equipa, que é algo muito mais importante que o individual. Gostava muito que continuasse connosco, mas veremos", afirmou Mourinho.

Nos últimos dias, Sérgio Oliveira também foi apontado ao Wolverhampton e ao Valência, depois de a AS Roma não ter acionado a opção de compra do passe, orçada em 13 milhões de euros, que tinha ficado estipulada em janeiro, quando o médio foi emprestado pelo F. C. Porto, por seis meses, ao clube italiano.