Mourinho entra a perder na Premier League

O Tottenham foi derrotado, em casa, pelo Everton, na primeira jornada da liga inglesa, pela margem mínima (0-1).

À primeira jornada, José Mourinho já tem a primeira derrota na Premier League de 2020/21, sofrida este domingo.

No jogo de estreia na liga, o Tottenham perdeu em casa com o Everton, que contou com o português André Gomes na equipa titular.

Os "spurs" criaram boas oportunidades na primeira parte, mas praticamente não existiram depois do intervalo e não conseguiram reagir ao golo de Calvert-Lewin, apontado aos 55 minutos.

Também hoje, o Leicester, sem Ricardo Pereira, bateu o recém-promovido West Bromwich Albion (0-3), que contou com o luso-brasileiro Matheus Pereira.