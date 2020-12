Mourinho entra em guerra com Klopp

JN Hoje às 09:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dois treinadores protagonizaram um episódio quente no final do jogo entre o Liverpool e o Tottenham. Os reds ganharam e estão agora na liderança do campeonato inglês, atirando o Tottenham para o segundo lugar.

A relação entre José Mourinho e Jurgen Klopp sempre foi pautado por uma enorme rivalidade e agora parece ter mais um capítulo em marcha. Logo após a derrota do Tottenham frente ao Liverpool, em Anfield Road, por 2-1, num jogo marcado pela emoção - o golo de Firmino, que deu a vitória os reds, foi marcado aos 90 minutos - o treinador português criticou a postura do técnico alemão ao longo do encontro: "Se eu me comportasse como ele junto ao banco, estava na rua, nem sequer tinha hipótese".

Klopp é conhecido por ter um comportamento exuberante quando dá indicações à equipa, nunca parando quieto na zona técnica, sempre de um lado para o outro e procurando assim contagiar os jogadores. A vitória permitiu ao Liverpool distanciar-se do Tottenham e garantir a liderança isolada do campeonato inglês, ficando com mais dois pontos de vantagem sobre o rival londrino, agora na segunda posição.

"Estivemos tão perto de ganhar... Até o empate seria um mau resultado face à nossa exibição. Por isso, podem imaginar como me sinto após termos perdido. Foi uma grande exibição e uma derrota muito injusta. O Liverpool nem parecia a equipa que foi campeã europeia e inglesa, não o mostrou em campo", atirou José Mourinho. No final do jogo, os dois treinadores tiveram uma troca de palavras em pleno relvado. "Não foi uma discussão acesa. Ele não estava feliz porque me disse que a melhor equipa tinha perdido - e eu pensava que ele estava a brincar! Mas não estava. Foi só isso", revelou Jurgen Klopp, técnico do Liverpool.

Num duelo muito vivo, Salah inaugurou o marcador aos 26 minutos e Son, sete minutos depois, fez o golo do empate. A balança só se desequilibrou porque Roberto Firmino, bem em cima do último minuto do jogo, garantiu o golo da vitória do Liverpool. Três meses depois, o Tottenham volta a perder para o campeonato. Mas a verdade é que os spurs, que não ganham a Liga inglesa desde 1961, estão a ser uma das grandes sensações da prova.