Mourinho entre os milhões do Al Nassr e o bate-boca com Cassano

Habituado a estar sob os holofotes, José Mourinho continua a atrair atenções, desta vez pelos milhões que o Al Nassr estará na disposição de lhe pagar para se mudar para a Arábia Saudita e pelo desaguisado com o antigo internacional italiano Antonio Cassano.

Com Rudi Garcia na porta de saída do Al Nassr, devido aos maus resultados e à má relação com o balneário, a imprensa espanhola reforça a possibilidade de José Mourinho se poder mudar para o clube onde atua Cristiano Ronaldo.

Depois de o "Corriere dello Sport" ter revelado, na semana passada, que o emblema saudita estava disposto a oferecer 120 milhões de euros a Mourinho, num contrato válido por dois anos, o "AS" volta à carga, apontado a um valor a ronda os 100 milhões de euros para convencer o treinador português.

A hipótese enfrenta, ainda assim, algumas dificuldades a superar. A principal prende-se com o facto de o técnico, de 60 anos, estar totalmente focado na Roma, onde ainda luta pela qualificação para a Liga dos Campeões na Serie A e pela conquista da Liga Europa.

José Mourinho tem contrato com o emblema italiano até 2024, sendo esse outro obstáculo a transpor por parte do Al Nassr, ainda que, como já se percebeu, o dinheiro não é propriamente um problema para o clube de Riade.

Igualmente na ordem do dia está o bate-boca entre o técnico e antigo internacional italiano Antonio Cassano, que o classificou como um "mau treinador".

"O Mourinho ganhou um título na Roma, mas está a criar uma confusão e alguns jogadores são insultados. Já eu não queria ganhar qualquer coisa, sempre joguei para entreter os adeptos. Não quero saber dos troféus", revelou Cassano em conversa com Christian Vieri, na "Bobo TV", acrescentando: "Nunca falei mal do homem Mourinho, porque não o conheço, mas a nível futebolístico vou continuar a criticá-lo. Ele sabe onde pode colocar os troféus que ganhou".

Nos últimos tempos, Cassano tem-se multiplicado em críticas ao trabalho de José Mourinho na Roma, clube que representou entre 2001 e 2005.

Agastado com a situação, Mourinho puxou o filme atrás para marcar as diferenças entre ambos: "Cassano jogou na Roma, no Real Madrid e no Inter de Milão, três equipas que eu treinei. Na Roma ganhou uma Supertaça sem jogar, em Madrid é lembrado pelo casaco (que usou na apresentação) e no Inter não ganhou sequer a Taça da Lombardia. E todos sabem o que ganhei nesses três clubes".