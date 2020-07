Mourinho: "Estou muito feliz por vencer o dérbi"

JN Hoje às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tottenham de José Mourinho ganhou este domingo o dérbi do norte de Londres frente ao Arsenal (2-1) e, no final, o treinador português não escondeu a alegria que sentiu.

Em entrevista ao canal de televisão dos "Spurs", o treinador português José Mourinho, que na antevisão do encontro recordou que nunca perdeu uma partida frente aos "Gunners", mostrou-se muito satisfeito com o triunfo e falou da ligação ao Vitória de Setúbal.

"Estou muito feliz por vencer o dérbi. Não nasci adepto do Tottenham, nem adepto do Inter, Real Madrid, Chelsea ou United, nasci adepto do Vitória de Setúbal, mas considero-me um grande profissional e isso significa ter de amar o clube e os adeptos, entender o que eles querem e adoram", começou por referir José Mourinho.

E prosseguiu: "Como dizia aos jogadores antes do jogo, para vencer este jogo era preciso eles vestirem a pele do adepto, sentir o que o adepto sentiria se estivesse em campo e estarem prontos para lutar da mesma maneira que um adepto do Tottenham lutaria contra o Arsenal. Os jogadores lutaram do primeiro ao último minuto, tivemos momentos bons".